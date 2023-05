Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Nach gefährlicher Fahrweise aus dem Verkehr gezogen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr fiel mehreren Zeugen auf dem Detmolder Weg ein roter Citroen auf, der erheblich verkehrsgefährdend unterwegs war. Das Fahrzeug geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und die Fahrzeugführerin übersah an Kreuzungen / Einmündungen andere Verkehrsteilnehmer. Als Polizeibeamte der Wache Lemgo das Fahrzeug anhalten wollten, missachtete die Fahrerin konsequent alle Anhaltesignale. Als das Fahrzeug letztendlich an der B 238 in Höhe der Einmündung der Südumgehung (B 66n) gestoppt werden konnte, stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass die 82-jährige Fahrerin aus Lemgo aufgrund körperlicher und geistiger Einschränkungen nicht mehr in der Lage zu sein schien, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt. Hinweise zur Fahrweise der Dame in ihrem roten Citroen nimmt die Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 entgegen.

