POL-FR: Rauchentwicklung in Motorraum

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 09.05.2023, auf Mittwoch, 10.05.2023, versuchten Unbekannte in der Schulstraße die Eingangstür der Grundschule Vorderes Kandertal aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Schule. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung auch gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

mehr