POL-ME: Unbekannte verletzen 39-Jährigen - die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2211128

Am Sonntag (27. November 2022) haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Hilden verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 18.30 Uhr ist ein 39-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz von zwei ihm unbekannten Männern am Nové-Město-Platz angesprochen und bedroht worden. Der Mann versuchte zu flüchten, wurde aber an der Berliner Straße/ Ecke Bismarckstraße von den unbekannten Tatverdächtigen eingeholt und mehrfach gegen den Kopf getreten, als er bereits am Boden lag. Ein couragierter Zeuge eilte dem Mann zur Hilfe. Der 39-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein, die jedoch ohne Erfolg verlief.

Die beiden unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat den Angriff ebenfalls beobachtet und kann Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort der beiden Tatverdächtigen machen? Die Wache in Hilden ist jederzeit unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

