POL-LIP: Vermisstensuche nach 63jährigem Detmolder

Lippe (ots) - (LW) Ein 63-jähriger Mann aus dem Auetal befuhr am Sonntagmorgen gegen 02 00 Uhr die Heidelbecker Straße in Silixen. Aufgrund von Sekundenschlaf kam er mit seinem Opel Astra nach links von seiner Fahrspur ab, überfuhr die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Marke Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden ...

mehr