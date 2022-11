Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Seniorinnen um jeweils vierstelligen Geldbetrag betrogen - Erkrath - 2211010

Mettmann (ots)

Am Montag, 31.10.2022, wurden durch bislang unbekannte Tatverdächtige eine 65-Jährige sowie eine 78-Jährige aus Erkrath um einen vierstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Seniorinnen bekam betrügerische Nachrichten über den Messengerdienst WhatsApp, in denen sie zu den Überweisungen aufgefordert worden waren.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr bekam die 65-jährige Hochdahlerin eine WhatsApp-Nachrichten von einer ihr unbekannten Nummer. Die Betrüger gaben sich als Tochter der Dame aus und gaben vor, dass diese eine neue Nummer habe, da das alte Handy defekt sei. Sie baten sie um die Begleichung zweier Rechnungen. In gutem Glauben, ihrer Tochter aus einer finanziellen Misslage zu helfen, überwies die Hochdahlerin in zwei Überweisungen insgesamt einen geringen vierstelligen Betrag. Auf Bitte der vermeintlichen Tochter übersandte sie zudem die Daten ihrer Kreditkarte. Erst als sich die Hausbank der Geschädigten wegen auffälliger Kontonutzungen meldete, fiel der Betrug auf. Die Kreditkarte konnte gesperrt und so ein weiterer finanzieller Schaden verhindert werden.

Ähnlich erging es einer 78-jährigen Hochdahlerin, welche am Montagvormittag ebenfalls eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp erhielt, in der sich die Betrüger als Sohn der Dame ausgaben und um die Überweisung von gleich drei Beträgen baten. Auch die 78-Jährige überwies einen vierstelligen Betrag, in dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen. Nach einem persönlichen Kontakt zu ihrem Sohn fiel der Betrug auf.

Beide Damen erstatteten folgerichtig Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte diese Vorfälle zum Anlass nehmen, um erneut vor den zum Teil professionell agierenden Betrügern zu warnen:

Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie Nachrichten von Ihnen unbekannten Nummern erhalten. Betrügerische Nachrichten werden nicht nur an Seniorinnen und Senioren, sondern an WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer jeglichen Alters gesendet. Erkundigen Sie sich immer bei Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern, ob wirklich ein Rufnummernwechsel vorliegt. Seien Sie immer wachsam, wenn plötzlich um die Überweisung eines Geldbetrags gebeten wird. Vermutlich würden Ihre "echten" Kinder und Enkel in einem solchen Fall immer das persönliche Gespräch mit Ihnen suchen. Ignorieren Sie betrügerische Nachrichten, blockieren Sie die unbekannte Nummer und erstatteten Sie Anzeige bei der Polizei. Bitte sprechen Sie auch mit Ihren Freunden, Bekannten und Nachbarn über diese und andere Betrugsmaschen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell