Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermisster 89-jähriger Cochemer angetroffen

Cochem (ots)

Am Sonntag, 17.06.23 hatte eine besorgte Bekannte den rüstigen 89-jährigen Cochemer, der noch regelmäßig längere Radtouren mit seinem E-Bike unternimmt, als vermisst gemeldet. Der letzte Kontakt hatte am Freitag stattgefunden. Nach den ersten Ermittlungen im Lebensumfeld des Vermissten war zu vermuten, dass er am Samstag wieder zu einer Radtour aufgebrochen war. Es konnten zunächst lediglich zwei regelmäßige Radtouren des Vermissten in Erfahrung gebracht werden. Diese beiden Wegstrecken wurden noch am Sonntag u. a. mit dem Polizeihubschrauber überprüft. Die Suche wurde am Montag durch die Polizei fortgesetzt. Auch der Polizeihubschrauber sollte wieder eingesetzt werden. Kurz vor Ankunft des Hubschraubers , nach einem vorhergehenden Einsatz, meldete ein Spaziergänger über die Rettungsleitstelle das Auffinden des Vermissten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Vermisste mit seinem Fahrrad von der Ortslage Dohr ins Ellerbachtal unterwegs, als er vom Wege abkam und mit dem Fahrrad einen Hang hinab stürzte. Am Montagmorgen führte ein Spaziergänger seinen Hund aus und als der Hund einen Hang hinablief und nicht sogleich auf Rufen reagierte, folgte der Spaziergänger seinem Hund und fand den Vermissten im Hang sitzend. Er verständigte sogleich den Rettungsnotruf. Der Vermisste war ansprechbar und hat von dem Sturz augenscheinlich nur Prellungen und Schürfwunden davon getragen. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell