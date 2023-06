Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf - Brand auf dem Schulgelände der Pfarrer Bechtel-Grundschule Mendig

Mayen (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023, ist es gegen 14:45 Uhr an der Pfarrer Bechtel - Grundschule in Mendig zu einem Brand eines auf dem Schulgelände stehenden Holzschuppens gekommen. Augenscheinlich ging der Brand von einem danebenstehenden Müllcontainer aus. Die Flammen griffen dabei auf den Holzschuppen über, sodass dieser und ein angrenzender Baum durch den Brand beschädigt wurden. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Angaben des Schulträgers entstand ein Sachschaden in der Höhe von circa 5.000 EUR. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizei Mayen fragt, wer am 10.06.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr Beobachtungen gemacht, oder Personen auf dem Schulgelände festgestellt hat, welche mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen 02651/801-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell