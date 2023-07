POL-ROW: ++ Neue Erreichbarkeit - Polizei Bremervörde bekommt eine neue Telefonnummer ++ Junge Leute dringen in Torfwerk ein ++ Auto kracht in Leitplanke - Junge Fahrerin verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Neue Erreichbarkeit - Polizei Bremervörde bekommt eine neue Telefonnummer ++ Junge Leute dringen in Torfwerk ein ++ Auto kracht in Leitplanke - Junge Fahrerin verletzt ++

Rotenburg

Neue Erreichbarkeit - Polizei Bremervörde bekommt eine neue Telefonnummer

Bremervörde. Das Polizeikommissariat Bremervörde ist ab Mittwoch unter der neuen Rufnummer: 04761/7489-0 zu erreichen. Für dringende Fällen steht natürlich weiterhin der Notruf 110 zur Verfügung.

Junge Leute dringen in Torfwerk ein

Tiste. In der Nacht zum Dienstag hat die Zevener Polizei sechs junge Leute geschnappt. Die Frauen und Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren stehen im Verdacht, in den Schuppen des alten Torfwerks an der Kanalstraße eingedrungen zu sein und dort eine Kettensäge und Werkzeug gestohlen zu haben. Ein Nachbar war gegen Mitternacht auf die Tat aufmerksam geworden. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Im Rahmen einer Fahndung konnten sie von der alarmierten Polizei ausfindig gemacht werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind allerdings noch unklar.

Auto kracht in Leitplanke - Junge Fahrerin verletzt

Brümmerhof. Am Montagnachmittag ist eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 132 zwischen Steinfeld und Brüttendorf verletzt worden. Die junge Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Dacia in Richtung in Richtung Brüttendorf unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen touchierte eine Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und krachte auf der linken Seite wiederum in eine Leitplanke. Die Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ihr Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Nach Diebstahl von zwei Fahrrädern - Polizei sucht Eigentümer

Zeven. Die Zevener Polizei sucht nach den noch unbekannten Eigentümern von zwei vermutlich gestohlenen Fahrrädern. In einem Fall handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers Rockrider. Das Rad war mit einem anderen, am Mittwoch vergangener Woche an der IGS gestohlenen Fahrrad zusammengeschlossen aufgefunden worden. Am gleichen Tag dürfte ein weiteres Fahrrad geklaut worden sein. Auch bei diesem weißen Fahrrad der Marke Safiro wissen die Beamten noch nicht, wem es gehört. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

