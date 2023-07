Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ablenkung im Straßenverkehr - Polizei kontrolliert im gesamten Landkreis ++ Unfall auf der Hansalinie - Unbekannter Fahrer bleibt verschwunden ++ 41-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Rotenburg (ots)

Ablenkung im Straßenverkehr - Polizei kontrolliert im gesamten Landkreis

LK Rotenburg. Mit der Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" hat sich die Polizei im Landkreis Rotenburg in der zurückliegenden Woche beschäftigt. Vom 29. Juni bis zum 05. Juli führten die Beamten flächendeckend zahlreiche Verkehrskontrollen zu diesem Thema durch. Seit Jahren belegt die Unfallstatistik, dass Ablenkung im Straßenverkehr nicht selten zu schwersten Verkehrsunfällen geführt hat. Einer Untersuchung der Unfallforschung der Unfallversicherer (UVD) belegt, dass bereits ausschließliches Telefonieren während der Fahrt die kognitiven Fähigkeiten stark beeinträchtigt. Das Bedienen des Mobiltelefons beanspruche zudem visuelle als auch motorische Fähigkeiten, sodass der Fahrbetrieb vernachlässigt wird und das Unfallrisiko erheblich steigt. Im Ergebnis wurden 71 Verkehrsverstöße geahndet. In 39 Fällen ließen sich Fahrerinnen und Fahrer von Pkw (18 Männer/21 Frauen) ablenken, 20 (19 Männer/eine Frau) fuhren einen Lkw oder einen Bus. 12 Mal waren es Radfahrerinnen oder Radfahrer (5/7), die von der Polizei gestoppt wurden. Am stärksten vertreten war die Altersgruppe von 25 bis 44 Jahren. Die Fahrt mit dem Handy am Steuer kostet die Betroffenen 100 Euro und bringt einen Punkt in Flensburg. Radfahrende müssen dafür 55 Euro zahlen.

Unfall auf der Hansalinie - Unbekannter Fahrer bleibt verschwunden

Gyhum/A1. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen im Bereich einer Unfallstelle an der A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel hat die Autobahnpolizei Sittensen den noch unbekannten Unfallverursacher bislang noch nicht gefunden. Kurz nach 1 Uhr war der gemietete, graue Toyota Corolla mit Wiesbadener Kennzeichen (WI) auf der Richtungsfahrbahn Bremen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn abgekommen. Das Fahrzeug durchschlug das dichte Buschwerk und blieb total beschädigt im Seitenraum liegen. Bei Eintreffen der Polizei fehlte vom Fahrer jede Spur. Er dürfte sich jedoch verletzt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Drohne bei der Suche. Die Polizei vermutet, dass sich der Fahrzeugführer möglicherweise hat abholen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

Planenschlitzer am Grundbergsee - Mehr als 30 Sattelzüge betroffen

Sottrum/A1. Die Planen von mehr als dreißig Sattelaufliegern haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag auf dem Gelände der Rastanlange Grundbergsee-Süd an der Hansalinie A1 aufgeschlitzt. Ein Zeuge hatte in der Nacht zwei Männern bemerkt, die sich offensichtlich vor ihm versteckten und sofort die Polizei informiert. Bei den Unbekannten dürfte es sich um die Männer handeln, die zuvor die Abdeckungen der Fahrzeuge aufgeschlitzt und vermutlich in den Laderäumen nach Beute gesucht haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand nahmen die Täter jedoch nichts mit. Der Schaden, den sie bei den Taten angerichtet haben, wird jedoch beträchtlich sein.

41-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bockel/A1. Die Fahrt eines 41-jährigen Autofahrers auf der A1 in Richtung Hamburg haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Donnerstagabend in Höhe Bockel gestoppt. Kurz nach 21 Uhr waren sie auf den VW Sharan aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände des Autohofs bemerkten die Beamten zunächst, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs erloschen war. Darüber hinaus erkannten sie bei dem 41-Jährigen Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Der Fahrer lehnte einen Drogentest ab und musste eine Blutprobe abgeben. Auch gegen die 41-jährige Halterin, die die Fahrt duldete, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Einbruch in Kindergarten

Selsingen. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in den Kindergarten "Die Arche" an der August-Vogel-Straße eingebrochen. Mit einem Stein schlugen sie eine Fensterscheibe zum Büro ein und kletterten dann in das Gebäude. Bei der Suche nach Beute durchstöberten sie alle Räumen. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

