POL-ROW: ++ "Ladungssicherung im Schwerverkehr" im Fokus beim 199. Fernfahrerstammtisch ++

Rotenburg (ots)

"Ladungssicherung im Schwerverkehr" im Fokus beim 199. Fernfahrerstammtisch

Sittensen. Gerät Ladung aufgrund mangelnder Sicherung erst einmal ins Rutschen, kann das verheerenden Folgen haben. Nicht selten ereignen sich so zum Teil schwere Verkehrsunfälle, es folgen Verkehrswarnmeldungen im Radio über Gegenstände auf der Fahrbahn oder die Ware wird in anderer Weise beschädigt und somit unbrauchbar.

Am vergangenen Mittwoch wurde im Rahmen des Fernfahrerstammtisches an der Rastanlage Ostetal Süd an der Bundesautobahn 1 die "Ladungssicherung im Schwerverkehr" thematisiert.

Als Referent konnte der Ladungssicherungsexperte und Gutachter, Wolfgang Schlobohm, vom Ausbildungszentrums "GWS Schlobohm" aus Zeven gewonnen werden. Er stellte unter anderem die Problematik der Ladungssicherung bei Weichverpackungen, die Gefahr von falscher Lastverteilung und die unsachgemäße Nutzung des Code XL vor. Bei letzterem handelt es sich um speziell zertifizierte Auflieger, die unter korrekter Nutzung die Verwendung von Spanngurten oder weiteren Sicherungsmaterialen überflüssig machen sollen. Das gilt aber nur bei fachgerechter Ausrüstung und Ladung gemäß dem Zertifikat. Ein weiterer Aspekt seiner Ausführungen war das Bilden von begutachteten Ladeeinheiten, die die Verstauung von Stückgut erleichtert. Ein Vorgang, der vermehrt Anwendung findet, jedoch genauso wie die Verwendung des Code XL mit einigem Fachwissen und strategischem Aufwand verbunden ist.

Rund 25 Zuhörer - alle Experten in ihrem Arbeitsfeld - zeigten bei den Ausführungen reges Interesse und konnten im Gespräch mit den Referenten den ein oder anderen Problemfall erörtern.

Zum Abschluss kündigten die Moderatoren voller Vorfreude den 200. Fernfahrerstammtisch am Samstag, den 12.08.2023 - ebenfalls auf der Rastanlage Ostetal Süd - an. Zu diesem Jubiläum wird ab 12 Uhr geladen. Besucher können sich auf verschiedenen Infostände, interaktive Programmpunkte und leckeres Grillgut freuen. Im Anschluss erfolgt ab 17 Uhr der reguläre Stammtisch, bei dem ein Rückblick auf die vergangenen gemeinsamen Jahre geworfen werden soll.

