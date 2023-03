POL-BOR: Bocholt-Mussum - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Hörster Straße; Tatzeit: 11.03.2023, 22.00 Uhr; Unbekannte zündeten am Samstagabend einen Papiercontainer an der Hörster Straße an. Die Gronauer Feuerwehr löschte das Feuer. An dem Container entstand ein Sachschaden. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) ...

