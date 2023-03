POL-SU: Gewinnversprechen ohne Aussicht auf Erfolg

Much (ots) - Die für kommenden Sonntag (02. April) in Much am Café "Alte Schule" geplante Auftaktveranstaltung der Polizei zur Motorradsaison 2023 findet nicht statt. Die Verantwortlichen entschieden sich auf Grund der aktuellen Wetterprognose mit einstelligen Temperaturerwartungen zu einer Absage. Die Veranstaltung soll am Sonntag, 23. April, nachgeholt werden. ...

