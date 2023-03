Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit entwendeter EC-Karte Geld abgehoben

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (29. März) wurde einer 75-jährigen Troisdorferin das Portemonnaie gestohlen. Die Seniorin hielt sich zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr am Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf auf. In einem Drogeriemarkt wurde sie von zwei Frauen, von denen eine etwa 150 cm bis 160 cm groß und dunkel bekleidet war, angesprochen. Eine der beiden Frauen wollte etwas zu einer Strumpfgröße wissen. Im Anschluss ging die 75-Jährige in ein Schuhgeschäft, wo ihr die zwei Frauen ebenfalls auffielen. Als die Seniorin in einem weiteren Geschäft bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Bauchtasche offen stand und ihr Portemonnaie entwendet wurde. Bevor sie ihre Bankkarten sperren lassen konnte, wurde sie bei ihrer Hausbank darüber aufgeklärt, dass mit der gestohlenen EC-Karte insgesamt 2.400 Euro abgehoben worden waren. Ob die beiden unbekannten Frauen mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Kontakt unter 02241 541-3221.

Hinweise der Polizei:

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe:

Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs. Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. (Re)

