Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken mit Auto gegen Verkehrsschild/Frauen flüchten von Unfallstelle

Siegburg (ots)

Am Mittwochmorgen (29. März) trafen Polizisten im Farnweg in Siegburg zwei Frauen in einem beschädigten Auto. Die Frauen waren alkoholisiert und in den Gesichtern blutverschmiert. Die Ermittlungen der Polizisten ergaben folgenden Sachverhalt: Die befreundeten Frauen hatten sich am Dienstagabend (28. März) getroffen und zusammen Alkohol konsumiert. Von einer Bar in der Kaiserstraße fuhren die Freundinnen, eine 22-jährige Siegburgerin und eine 26-jährige Remagenerin, gegen 05:20 Uhr per Pkw auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Luisenstraße. Dort steuerte die 22-Jährige nach eigenen Angaben mit Absicht den VW Polo gegen einen Baum und einen Laternenmast. Der Pkw wurde dadurch im Frontbereich stark beschädigt. Ohne sich um den auch am Laternenpfahl und dem Baum entstandenen Schaden zu kümmern, flüchteten die Frauen mit dem Polo von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Durch einen Zeugenhinweis konnten Polizisten den VW und die beiden Insassinnen kurz darauf im Farnweg antreffen. Die Frauen waren in den Gesichtern blutverschmiert, gaben jedoch übereinstimmend an, dass sie bei dem vorausgegangenen Unfall nicht verletzt wurden. Im Farnweg sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf die Frauen sich körperlich angingen, bissen und kratzten, so dass es zu den blutigen Gesichtern gekommen sei. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Unfall durch die Siegburgerin verursacht, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihr einen Wert von 1,56 Promille. Die Remagenerin hat vermutlich den Wagen nach dem Unfall geführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Beiden Frauen wurden Blutproben zur Bestimmung des Alkoholwertes und zum Nachweis möglichen Drogenkonsums entnommen. Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eine dritte Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung. (Uhl)

