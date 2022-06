Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Bezirksmeisterschaft der Jugendverkehrsschulen Saarlouis und Dillingen

Einladung der Medien

Saarbrücken (ots)

Am 30. Juni 2022 veranstalten die Jugendverkehrsschulen der Städte Saarlouis und Dillingen sowie die mobile Jugendverkehrsschule des Landkreises Saarlouis die diesjährige "Bezirksmeisterschaft der Jugendverkehrsschulen". Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, den Wettbewerb an der Jugendverkehrsschule Saarlouis, Mar-schall-Ney-Weg 4, zu besuchen und darüber zu berichten. An der Bezirksmeisterschaft nehmen die jeweiligen "Klassenbesten" aller Klassen der Stufe 4 teil, die im laufenden Schuljahr ihre Radfahrausbildung absolviert haben. Aus ihnen wird im Rahmen des Wettbewerbs die Bezirksmeisterin oder der Bezirksmeister ermittelt. Bei der gegen 17:00 Uhr stattfindenden Bestenehrung empfangen die teilnehmenden Kinder ihre Preise.

Die zwei besten Kinder der jeweiligen Jugendverkehrsschulen qualifizieren sich für die Teilnahme am "Landesentscheid der Jugendverkehrsschulen", der am 20. Juli 2022 zwischen 9:00 und 13:00 Uhr in St. Wendel, Dechant-Gomm-Straße, stattfindet.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, die Bezirksmeisterschaft zu besuchen und darüber zu berichten. Nähere Auskünfte erteilen die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater unter 0681/962-1530.

