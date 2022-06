Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Demonstration in Saarlouis verläuft friedlich

Polizei zieht positive Bilanz

Saarlouis (ots)

Saarbrücken. Gegen die heute Mittag (22.06.2022) durch die Konzernleitung von FORD in Saarlouis bekanntgegebene Entscheidung über die Zukunft der saarländischen Niederlassung demonstrierte die Belegschaft des Automobilherstellers in Saarlouis. Die saarländische Polizei sorgte mit rund 100 Einsatzkräften für einen sicheren Verlauf der Demonstration und hielt Verkehrsbehinderungen in Grenzen.

Gegen 14:15 Uhr setzten sich die rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Werkstor in Bewegung und zogen durch die Henry-Ford-Straße zur anschließenden Abschlusskundgebung an der Anschlussstelle Dillingen-Süd der Autobahn BAB 8. Gegen 17 Uhr war die dortige Kundgebung beendet.

Auch wegen des kooperativen und friedlichen Verhaltens der Demonstranten verlief der polizeiliche Einsatz problemlos. Zu gravierenden Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

