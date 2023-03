Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Zigarettenautomat entwendet

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. März) wurde in eine Gaststätte an der "Neue Poststraße" in Siegburg eingebrochen. Gegen 01:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Hintertür der Gaststätte auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. An einem Standtresor stellten die Beamten Hebelspuren fest. Offenbar war es den Tätern nicht gelungen, diesen zu öffnen. Im Anschluss entwendeten die Einbrecher einen Zigarettenautomaten, der zwischen der Tierbungertstraße und dem Leinpfad in Siegburg aufgefunden werden konnte. Das Zigarettenfach und die Geldkassette waren aufgehebelt und entleert worden. Neben dem Zigarettenautomaten lag eine Sackkarre, mit der der Automat mutmaßlich aus der Gaststätte transportiert wurde. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

