Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gemüse unterschlagen

Hennef (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (29. März) kam es im Hennefer Ortsteil Greuelsiefen zu einer Unterschlagung. Dort befindet sich ein Hofladen, an welchem man sich eigenständig Obst und Gemüse entnehmen und an einer dort angebrachten Kasse bezahlen kann. Eine Aufnahme der Videoüberwachung des Hofes zeigt, wie sich gegen 00:45 Uhr eine Frau und ein Mann Tüten mit Obst und Gemüse sowie eine Flasche Reinigungsmittel und eine Rolle Papiertücher nehmen und den Hof wieder verlassen. Der Hofbesitzer sah in der Kasse nach und entdeckte, dass das Paar lediglich einige Cents in die Kasse geworfen hatte. Der Warenwert lag jedoch bei etwa 20 Euro. Polizisten konnten die beiden, eine 39-jährige Siegburgerin und einen 42-jährigen Sankt Augustiner, ganz in der Nähe am Bahnsteig der Haltestelle Blankenberg antreffen und ihre Personalien feststellen. Nachdem Obst, Gemüse, Papierrolle und Reinigungsmittel wieder an den Besitzer übergeben waren, fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. (Uhl)

