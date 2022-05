Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach Höchen

Bexbach (ots)

Am Sonntag, 22.05.2022, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Höcherbergturms in Bexbach Höchen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich mit einem SUV-ähnlichen Fahrzeug, einen grauen Mazda CX 5 mit HOM-Kreiskennzeichen, welcher vorwärts auf dem rechts von der dortigen Gaststätte gelegen Parkplatz geparkt war. Der Mazda wurde im hinteren Bereich (Stoßfänger, Seitenteil und Radlauf) erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell