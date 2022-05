POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der L116

Bexbach (ots) - Am Freitag, den 20.05.2022 zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine offen stehende Garage in der Adlergasse in 66450 Bexbach und entwende aus einem Pkw mehrere Wertgegenstände. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

