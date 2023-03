Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handy aus Boutique gestohlen

Niederkassel (ots)

Am Montag (27. März) kam es in einer Modeboutique in Niederkassel zu einem Diebstahl. Gegen 11:00 Uhr betrat eine Frau das Ladenlokal in der Porzer Straße. Dort kam es zu einem Beratungsgespräch mit der 54 Jahre alten Geschäftsinhaberin, in dessen Verlauf die vermeintliche Kundin immer wieder ihre Position im Verkaufsraum wechselte und auf die Verkäuferin einen nervösen Eindruck machte. Als dann das Mobiltelefon der Unbekannten klingelte, verließ diese plötzlich das Geschäft in unbekannte Richtung. Die 54-Jährige bemerkte sogleich, dass ihr eigenes Handy, welches sie auf den Verkaufstresen gelegt hatte, verschwunden war. Die Bestohlene versuchte noch vergeblich, der Diebin zu folgen. Diese wird wie folgt beschrieben: circa 170 bis 175 cm groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt, lange, dunkle, zum Pferdeschwanz zusammengebundene Haare, große goldene Ohrringe, zwei große Pigmentflecke unterhalb des Kinns, bekleidet mit einer schwarzen Leggins und einer schwarzen Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise zur Täterin unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell