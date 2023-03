Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndung nach vermisster Seniorin in Eitorf

Eitorf (ots)

Seit Sonntag (26. März), 13:00 Uhr, wird die 92-jährige Ingrid F. Bewohnerin eines Altenpflegeheims in Eitorf vermisst. Die Seniorin soll zu Fuß mit einem Rollator die Einrichtung an der Schlossstraße in unbekannte Richtung verlassen haben. Nachdem die eigene Suche des Pflegepersonals kein Ergebnis brachte, wurde die Polizei verständigt. Diese suchte mit Einsatzkräften aus Eitorf, Hennef und Siegburg, mit einem eigenen Hundeführer und mit Unterstützung eines Mantrailer-Hundes, Flächenspürhunden und einem Polizeihubschrauber bis tief in die Nacht. Auch die Bundespolizei, Nachbarbehörden und der öffentliche Personennahverkehr wurden verständigt. Nachdem die Suche und Ermittlungen im Umfeld der Vermissten, in umliegenden Krankenhäusern und Pflegeheimen kein Ergebnis brachten, wurde die Suche aus Sicherheitsgründen in der Dunkelheit um 02:00 Uhr zunächst eingestellt. Am Montagmorgen (27. März) wurde die Suche fortgesetzt. Da die 92-Jährige trotz intensiver Bemühungen bislang nicht aufgefunden wurde, bittet die Polizei mittels Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe. Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/101893 Wer die etwa 1,50 m große Dame, die vermutlich mit einem dunklen oder beigefarbenen Mantel bekleidet ist und eine schwarze Handtasche bei sich trägt, gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell