POL-SU: Senior kollidiert mit Baum

Troisdorf (ots) - Bereits am Freitagmorgen (24. März) wurde der Polizei gegen 08:05 Uhr ein Einbruch an einem Abenteuerspielplatz in Sankt Augustin gemeldet. Hier hatten der oder die unbekannten Täter zwischen Donnerstag (23. März), 18:15 Uhr, und Freitag die Eingangstür des Gebäudes in der Wellenstraße aufgehebelt und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten sie das Büro und ein Spielezimmer. Außer einem ...

mehr