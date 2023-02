Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsschild beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Bürstadt (ots)

Die Polizei Lampertheim-Viernheim ermittelt aktuell in einem Fall von Verkehrsunfallflucht. In der Oberschultheiß-Schremser-Straße in Bürstadt wurde in der Zeit von Samstag, 25.02.23, 00:00 bis 06:00 Uhr ein Verkehrszeichen beschädigt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer /-in die Wasserwerkstraße und bog von dieser in die Oberschultheiß-Schremser-Straße ab. Hierbei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe der Hausnummer 99 gegen ein dort aufgestelltes Verkehrsschild. Das Schild wurde hierbei beschädigt und der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile eines PKW BMW zurück. Die Polizei Lampertheim sucht nach Zeugen, welche entweder den Unfall direkt beobachtet haben oder denen ein PKW BMW aufgefallen ist, welcher im Frontbereich deutlich beschädigt ist. Hinweise nimmt die Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 entgegen.

