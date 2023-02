POL-DVS: Gemarkung Bensheim, A 5 zwischen Bensheim und Heppenheim, Verkehrsunfall mit zwei Schwerstverletzten Personen

Groß-Umstadt (ots) - Kurz vor Ende der Öffnungszeit wurde am Freitagabend (24.02.2023) die Postagentur in der Habitzheimer Straße in Groß-Umstadt überfallen. Der männliche Täter betrat um 17.55 Uhr die Geschäftsräume und forderte unter Vorhalt eines Messers von den beiden Angestellten die Herausgabe von Geld. Mit einer Beute von ca. 23.000 EUR flüchtete er in unbekannte Richtung. Auffällig am Täter war sein ...

mehr