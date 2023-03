Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger angefahren und weitergefahren/Unfallverursacher kehrt zur Unfallstelle zurück

Hennef (ots)

Am Donnerstag (30. März) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer einen Fußgänger anfuhr und zunächst von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Hennefer mit seinem Fahrrad auf der L333 (Frankfurter Straße) aus Hennef kommend in Richtung Siegburg. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Hennef-West der Bundesautobahn 560 endet an der Frankfurter Straße. Hier musste der Radfahrer absteigen und an der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel warten. Als der Hennefer grünes Licht hatte, schob er sein Fahrrad über den Fußgängerüberweg. Dabei wurde er offenbar von einem 72-Jährigen aus Alpenrod (Rheinland-Pfalz) übersehen, der mit seinem Auto von der Autobahn abfuhr und auf die L333 einbiegen wollte. Der Fiat erfasste den Mann mit dem Rad, so dass dieser stürzte. Nach Angaben des Radfahrers und eines unabhängigen Zeugen setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um den am Boden Liegenden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme durch die hinzugerufenen Polizisten, kehrte der Verursacher zur Unfallstelle zurück und gab seine Unfallbeteiligung zu. Die Schäden an Fahrrad und Auto wurden fotografiert und der Führerschein des 72-Jährigen sichergestellt. Außerdem wurde ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt. Den Senior erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Verkehrsunfallflucht. Der Radfahrer, der über Schmerzen im Hüftbereich klagte, suchte selbständig einen Arzt auf. (Uhl)

