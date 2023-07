POL-ROW: ++Handy unterschlagen++++Farbschmierereien auf Botheler Spielplatz(FOTO)++Verkehrsunfall mit Radfahrer++Wohnwagen stößt gegen Hauswand++

Polizeiinspektion Rotenburg

++Handy unterschlagen++++Farbschmierereien auf Botheler Spielplatz(FOTO)++Verkehrsunfall mit Radfahrer++Wohnwagen stößt gegen Hauswand++

Rotenburg

Handy unterschlagen

Rotenburg. Am Montagnachmittag meldete eine Frau den Verlust ihrer Tasche samt Handy und Geldbörse. Eine durch den Netzanbieter ermöglichte Ortung des Mobiltelefons ergab, dass sich das Telefon noch eingeschaltet in einem Rotenburger Wohngebiet befand. Vor Ort konnte ein 35-jähriger Mann schnell der Tat überführt werden. Das Handy befand sich in einer von ihm mitgeführten Tasche. Von der Tasche und Geldbörse der Frau fehlt jedoch weiter jede Spur. Gegen den Mann wird nun ein Verfahren wegen Unterschlagung des Mobiltelefons eingeleitet.

++Farbschmierereien auf Botheler Spielplatz++(FOTO)

Bothel. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 06.07.2023 bis Freitagmorgen, 07.07.2023, beschmierten unbekannte Täter eine Vielzahl von Spielgeräten auf dem Spielplatz an der Grundschule in Bothel. Mit blauer und roter Farbe wurden neben der Rutsche, dem Kletterturm und der Wippe auch die dort befindliche Bank und das Holzhäuschen großflächig beschmiert. Die Gemeinde Bothel geht nach ersten Schätzungen von einem Schaden von über 3000 Euro aus. Im gleichen Tatzeitraum beschädigten unbekannte Täter ein Teilstück eines Brückengeländers der kleinen Brücke, die sich am Fahrradweg der Kreisstraße 209 zwischen Bothel und Hassel befindet und über die Rodau führt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bothel unter 04266 955680 entgegen.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bremervörde. Am Montagmorgen ereignete sich an der Wesermünder Straße in Bremervörde ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Ein 36-Jähriger wollte mit seinem PKW von der Wesermünder Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Getränkemarktes abbiegen. Dabei übersah er den 21-jährigen Radfahrer der von links kommend auf dem Gehweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 21-jährige junge Mann von seinem Rad geschleudert wurde. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. An Fahrrad und PKW entstand Sachschaden.

Wohnwagen stößt gegen Hauswand

Westertimke. Da staunten die Bewohner eines Doppelhauses nicht schlecht, als am Sonntagabend plötzlich ein Wohnwagen gegen die Außenfassade des Hauses prallte. Der Fahrer eines Volkswagens befuhr mit seinem Wohnwagengespann die Hauptstraße in Richtung Kirchtimke, als sich plötzlich der Wohnanhänger von seinem Zugfahrzeug löste. Er streifte erst eine Hecke und kam anschließend an der Hauswand des Doppelhauses zum Stillstand. Ursache dafür war vermutlich die nicht ordnungsgemäße Verriegelung der Anhängekupplung. Alle Beteiligten hatten allerdings Glück im Unglück, es entstand kein Personenschaden, jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

