Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Chlorgasunfall im Botheler Freibad ++

Rotenburg (ots)

Chlorgasunfall im Botheler Freibad

Bothel. Am späten Sonntagabend wurde der Rettungsleitstelle ein vermutlicher Blitzeinschlag in das Botheler Freibad gemeldet. Die sofort ausgerückten Kräfte der Feuerwehr konnten bereits beim Eintreffen ein lautes Brummen aus dem Gebäude in dem die Chlorgasflaschen gelagert werden, vernehmen. Die ersten Gefahrstoffmessungen bestätigten den Verdacht des Chlorgasaustritts. Es wurden unverzüglich der Gefahrgutzug der Feuerwehr aufgerufen sowie eine Warnung der Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, über Lautsprecherdurchsagen und das Warnsystem MoWaS (Anm. Das MoWaS ist ein System, das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt wurde und der Bevölkerung zur Warnung vor Katastrophen in Deutschland zur Verfügung steht.) veranlasst. Der Gefahrgut- und Umweltschutzzug der Feuerwehr des Landkreises Rotenburg konnte in dem Gebäude 7 Chlorgasflaschen feststellen. 2 der dort gelagerten Flaschen wiesen eine Leckage auf. Sie wurden fachgerecht mit Notkappen versiegelt. Personen wurden durch den Chlorgasaustritt nicht verletzt. Ob der Blitzeinschlag ursächlich für den Chlorgasaustritt war, konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Dazu werden weitere Ermittlungen und Untersuchen notwendig sein. Bis dahin bleibt das Botheler Freibad zunächst geschlossen.

