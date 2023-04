Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Altkleidercontainer - Zeugen gesucht

St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte gegen 03:30 Uhr ein Zeuge einen am Friedhof St. Leon stehenden Altkleidercontainer, der in Brand geraten war und wählte den Notruf.

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr St. Leon konnte die Flammen innerhalb weniger Minuten löschen. Erste Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell