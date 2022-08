Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zum Saisonhighlight MSV Duisburg gegen RW Essen im Einsatz

Duisburg, Essen (ots)

In der Schauinsland-Reisen-Arena findet am Freitagabend (05. August), um 19.00 Uhr, das erste Aufeinandertreffen der Vereine MSV Duisburg und RW Essen in der 3. Bundesliga statt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei werden anlässlich dieses Derbys eingesetzt.

Den bahnreisenden Gastfans wird empfohlen die Züge S1 von Essen Hbf direkt nach Duisburg-Schlenk oder den RE 2 von Essen Hbf mit einem Sonderhalt in Duisburg-Schlenk zu nutzen.

In der Rückreisephase kann es zu Wartezeiten vor dem Bahnsteig kommen, da die Abreise von Duisburg-Schlenk nur mit der regulär eingesetzten S1 mit Abfahrt um 21.03 Uhr und um 21.33 Uhr erfolgen kann.

Es wird mit einem großen Aufkommen von reisenden Fußballfans gerechnet, so dass Bahnhöfe, Haltepunkte sowie Züge, seitens der Bundespolizei gefahrenabwehrend überwacht werden. Das polizeiliche Ziel der Einsatzkräfte wird eine friedliche An- und Abreise aller fußballbegeisterten Fans sein.

Die Bundespolizei weist ausdrücklich alle Fans darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik nicht erlaubt ist. Gerade bei der Nutzung in Zügen, in Personenbahnhöfen und in Fußballstadien können Menschen erheblich gefährdet werden. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist grundsätzlich strafbar und wird durch die Polizei konsequent verfolgt.

Ein Presseteam der Bundespolizei wird ab 14.00 Uhr unter der 0173/56 78 643 als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Zudem werden Informationen auf unserem Twitter Kanal bpol_nrw bekanntgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell