Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeibeamten beleidigt

Waldbreitbach (ots)

Am 08.10.2021 fuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung am Spielplatz in Waldbreitbach an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, als eine 15-jährige den Beamten unvermittelt den Mittelfinger zeigte. Die junge Dame muss sich nun im einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell