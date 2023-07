Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit auffälligem Auto gegen Blumenkübel gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.7.2023, 21.20 Uhr beging eine Autofahrerin eine Verkehrsunfallflucht in Ahlen. Die Unbekannte fuhr auf dem Zechenparkplatz gegenüber der Waschkaue gegen einen Blumenkübel, beschädigte diesen und flüchtete. Bei dem flüchtigen Auto dürfte es sich um einen blauen VW Golf 5 handeln mit einem Kennzeichen der Städtekennung BE. Dieser habe auffällige gelbe Streifen auf dem Dach und der Motorhaube sowie weiße Streifen an der Fahrer- und Beifahrertür. Wer kennt die Fahrerin oder den Halter des beschriebenen Autos? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

