Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Unfall im Einmündungsbereich

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.11.2023 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung Batenhorster Straße/Linzel in Stromberg. Ein 65-jähriger Stromberger befuhr mit seinem Pkw die Batenhorster Straße und querte diese, um weiter auf der Straße Linzel zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 73-jährigen Strombergerin. Rettungskräfte brachen die verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Die Batenhorster Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell