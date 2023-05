BPOLD-B: Per europäischen Haftbefehl gesucht: Bundespolizei verhaftet Straftäter

Potsdam (ots) - Am frühen Freitagmorgen versuchten zwei Männer am Hauptbahnhof Potsdam, die Mobiltelefone eines jungen Paares zu stehlen. Einsatzkräfte nahmen die Diebe vorläufig fest. Gegen 03:45 Uhr sprach ein Mann das junge Paar, welches in einem Wartebereich des Hauptbahnhofes saß, an. Währenddessen entwendete sein Komplize die Handys des Paares, die sie auf ihrem Koffer abgelegt hatten. Anschließend ...

