BPOLD-B: 20-Jähriger stürzt ins Gleis und greift Bundespolizisten an

Berlin-Neukölln (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag stürzte ein 20-Jähriger am S-Bahnhof Hermannstraße ins Gleis. Als Einsatzkräfte ihn aus dem Gefahrenbereich führten, biss der Heranwachsende einen der Beamten.

Gegen 23:45 Uhr soll der 20-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand ohne Fremdeinwirkung vor einer stehenden S-Bahn ins Gleis gestürzt sein. Anschließend soll der Heranwachsende selbstständig in Richtung des Fernbahngleises gelaufen sein. Die alarmierte Bundespolizei veranlasste umgehend die Sperrung des Bahnverkehrs. Einsatzkräfte stoppten den jungen Mann kurz darauf in den Gleisanlagen. Als sie ihn zurück in Richtung des S-Bahnsteiges führten, biss der 20-Jährige einem Beamten plötzlich in einen Finger, woraufhin ihn die Beamten fesselten. Rettungskräfte brachten den Heranwachsenden aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustandes (2,17 Promille Atemalkoholkonzentration) mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Fahrt riss sich der 20-Jährige aus seiner Fixierung und versuchte erneut, einen begleitenden Beamten durch Beißen und Treten anzugreifen.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie aufgrund des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung gegen den bereits einschlägig polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen im S-Bahnbereich.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dem unberechtigten Betreten von Bahnanlagen und den Gefahren in diesem Bereich. Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Hier besteht Lebensgefahr! Auf Bahnanlagen gefährden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer wieder sich und andere vor allem durch leichtsinniges Verhalten und Unachtsamkeit. Neben den tödlichen Gefahren des Bahnstromes gibt es weitere Gefahrenquellen, die vom Zugverkehr und von den Betriebsanlagen ausgehen!

