BPOLD-B: Duo nach Handydiebstahl vorläufig festgenommen

Frankfurt (Oder) (ots) - Von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 60 Personen in Frankfurt (Oder) auf. Innerhalb von 24 Stunden kontrollierten Bundespolizisten mehrere Personen bzw. Gruppen am Bahnhof Frankfurt (Oder) und an der Frankfurter Stadtbrücke, die zuvor aus Polen eingereist waren. Die meisten von ihnen stammen aus Afghanistan und ...

