Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrer leicht verletzt und Auto stark beschädigt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.7.2023 ereignete sich gegen 11.10 Uhr ein Alleinunfall auf der L 811 in Sendenhorst. Der 62-jährige Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Straße Bracht in Richtung Sendenhorst. Er kam mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Graben und blieb an einer Ackerzufahrt stehen. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Beckumer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der geschätzte Sach- und Flurschaden beträgt etwa 30.150 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell