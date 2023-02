POL-HS: Fiat 500 entwendet

Hückelhoven-Doveren (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher zwischen dem 03. Februar (Freitag), 17.30 Uhr, und dem 05. Februar (Sonntag), 10.30 Uhr, gewaltsam in eine Kirche an der Dionysiusstraße ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen ein Taufgeschirr sowie aus einem Tabernakel einen Kelch. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

