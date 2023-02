POL-HS: Einbrecher stehlen Kelch und Taufgeschirr

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am frühen Montagmorgen (06. Februar) drangen zwei unbekannte Personen gegen 03.20 Uhr gewaltsam in einen Verbrauchermarkt an der Lauerstraße ein. Im Ladenlokal entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Diese verstauten sie in einer großen Tragetasche und flüchteten durch eine schmale Gasse hinter dem Markt in unbekannte Richtung. Laut einer Zeugenaussage waren die ...

