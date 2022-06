POL-PDNR: Betzdorf - Lkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Rettersen (ots) - Am Donnerstag, dem 02.06.2022 wird um 11:10 Uhr der Brand eines Wohnhauses in der Straße "In der Au" in Rettersen gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein kleineres Wohnhaus in Holzbauweise mit einem angrenzenden Holzschuppen, welche beide in der Folge durch den Brand vollständig zerstört wurden. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude konnte durch die vor Ort tätigen ...

