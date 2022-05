POL-VDMZ: Ladung verrutscht und zu schwer

A 61/Rümmelsheim (ots) - Da er einem fliegenden Fasan auswich, fuhr ein PKW-Fahrer am 9.5.2022 gegen 17:20 Uhr auf der A 61 in die rechte Schutzplanke. Der 30-Jährige gab bei der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an, dass er zu dieser Zeit die A 61 in Höhe Rümmelsheim befuhr, als der Vogel von links angeflogen kam. Der Mann wich nach rechts aus und touchierte die rechte ...

