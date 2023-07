Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Laute Musik auf offener Straße gehört - Anwohner verliert die Fassung ++ Falsche Polizeibeamte ++ Motorradfahrer zu schnell - Junger Mann schwerverletzt ins Krankenhaus

Rotenburg (ots)

Laute Musik auf offener Straße gehört - Anwohner verliert die Fassung

Gnarrenburg. Am frühen Freitagmorgen ist es gegen 00:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf offener Straße gekommen. Auslöser des Streites war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen laute Musik, welche von dem 22-jährigen Mann vor dem Haus des 30-jährigen Kontrahenten abgespielt wurde. Der Anwohner fühlte sich durch den Lärm so gestört, dass es zunächst zu einer Diskussion mit anschließenden Beleidigungen kam. Der hitzige Streit eskalierte und der 30-jährige Mann schlug dem 22 Jahre alten Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn mit seinem Knie am Kopf. Der aggressive Anwohner wurde von der Polizei gestellt. Er muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

"Falsche Polizeibeamte" rufen wieder vermehrt an - Betroffene erkennen den Betrug

Sittensen. Im Verlauf des gestrigen Tages kam es wieder vermehrt zu Anrufen von sog. "falschen Polizeibeamten". Immer wieder probieren die meist überregional agierenden Täter ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln, schockieren oder zu verwirren. Zum Glück erkannten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger aus Sittensen die Betrugsversuche. Sie legten auf und verständigten die richtige Polizei. Die Rotenburger Polizei setzt in diesem Bereich klar auf Prävention. Regelmäßig wird über die Masche der Betrüger informiert. Häufig hilft es bereits die eigene Rufnummer aus dem Telefonbuch streichen zu lassen. Neben Anrufen existieren aber auch weitere Betrugsmaschen - das Präventionsteam der Polizei Rotenburg bietet deswegen auch weiterhin gerne Beratungsgespräche zu diesem Thema an.

Keine Fahrerlaubnis und Ruhepause ignoriert - Sattelzug muss stehenbleiben

Elsdorf. Beamte der Rotenburger Verfügungseinheit kontrollierten am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr einen Sattelzug in der Straße "Auf der Brooke". Im Rahmen der Routine-Überprüfung stellte sich raus, dass der Fahrer des Gespanns nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeuges besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren ergab eine weiterführende Kontrolle, dass der Fahrer zuvor die angeordnete Ruhepause ignoriert hatte. Es wurde zusätzlich ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund des hohen Gefahrenpotentials im Straßenverkehr bleiben Lkw und Sattelzüge auch weiterhin Teil von regelmäßigen und konsequenten Polizeikontrollen.

Fehlende Pkw-Versicherung führt zu Strafverfahren und Stilllegung

Sottrum/BAB1. Um Mitternacht wurde am frühen Freitagmorgen ein 54-jähriger Mann in seinem Pkw auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Bremen von Beamten der Verfügungseinheit kontrolliert. Unter anderem wurde überprüft, ob eine Haftpflichtversicherung für den mitgeführten Pkw Renault bestand. Hierbei erhärtete sich zügig der Verdacht, dass der Versicherungsschutz bereits im Januar ausgelaufen war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt sowie die erneute Inbetriebnahme - solange, bis eine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen wird.

Autofahrer kollidiert mit E-Bike - Radfahrer leichtverletzt

Rotenburg. In der Mühlenstraße ist es Donnerstagmittag um 12:09 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 33-jährige Autofahrer den 65 Jahre alten Mann und Fahrer eines E-Bikes beim Abbiegevorgang übersehen. Grund sei nach Angaben des Autofahrers ein abgestellter Lkw gewesen, welcher seine Sicht eingeschränkt hatte. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der E-Bike-Fahrer stürzte auf den Asphalt und verletzte sich an seinem Knie und seiner Hand. Der 33-jährige Autofahrer des Renault muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Motorradfahrer zu schnell - Junger Mann schwerverletzt ins Krankenhaus

Hemslingen. Am Donnerstagabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 in Richtung Scheeßel gekommen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine im Kurvenbereich und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwerverletzt. Er zog sich zwei Frakturen an den Oberschenkeln zu und musste durch einen hinzugerufenen Rettungswagen und Notarzt erstversorgt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der junge Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Wetterbedingungen angepasst hatte und deswegen mit seiner Maschine der Marke Suzuki von der Fahrbahn abkam. Der 22-jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell