POL-Bremerhaven: Geldbörse weg: Dreister Dieb nutzt Gesundheitsprobleme des Opfers aus

Bremerhaven (ots)

Ein dreister Dieb hat offenbar am vergangenen Montag, 12. Juni, die hilflose Lage eines Bremerhaveners ausgenutzt und ihm die Geldbörse gestohlen. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war das 62 Jahre alte Opfer gegen 17 Uhr an der Nelly-Sachs-Straße im Stadtteil Lehe unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme brach der Mann plötzlich zusammen. Ein unbekannter Passant sei auf den 62-Jährigen zugegangen und habe diesem beim Aufstehen geholfen. Zudem habe er ihn zu einer Sitzbank begleitet und sich dann verabschiedet. Kurz danach stellte der Leher das Fehlen seiner Geldbörse fest. Offenbar hatte ihm der vermeintlich hilfsbereite Passant unbemerkt das Portmonee entwendet. Das Opfer wandte sich am gestrigen Donnerstag an die Polizei und beschrieb den mutmaßlichen Täter als ca. 1,75 Meter groß, 20 Jahre alt und dunkelhaarig. Die Ermittler bitten zur Aufklärung um Zeugenhinweise: Wer am Montag gegen 17 Uhr im Bereich des Hochhauses an der Nelly-Sachs-Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 bei der Polizei zu melden.

