Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entenfamilien läuft immer wieder auf die Straße - Polizei als Chauffeur Richtung kühlem und sicherem Nass

Bremerhaven (ots)

Einen tierisch niedlichen Einsatz erhielten gestern Morgen, 14. Juni, eine Streifenwagenbesatzung in Bremerhaven-Mitte: Eine verirrte Entenmutter mit ihren acht kleinen Küken brauchte Hilfe.

Gegen 9.15 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, weil eine Entenfamilie in unmittelbarer Nähe zu einer Baustelle immer wieder auf die viel befahrene Bürgermeister-Smidt-Straße lief. Am Einsatzort trafen die Beamten auf eine sichtlich verängstigte Entenmutter mit ihren acht Küken. Offenbar hatte die Mutterente aufgrund des Bau- und Straßenlärms die Orientierung verloren und fand nun den sicheren Weg zurück zum kühlen Nass nicht mehr.

Um die kleine Familie vor dem für sie so gefährlichen Straßenverkehr zu retten, fingen die Einsatzkräfte die Enten ein und chauffierten sie gut verstaut in einem Karton mit dem Streifenwagen Richtung Deich. Hier entließen sie die Tiere in die sichere Freiheit.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell