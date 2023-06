Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl dreier Mähroboter schnell aufgeklärt

Bremerhaven (ots)

Anfang des Monats wurden drei Rasenmähroboter von einer Sportanlage im Bremerhavener Bürgerpark gestohlen. Nun konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln.

Am Freitagmorgen, 2. Juni, wurden die Einsatzkräfte der Bremerhavener Polizei zu der Anlage am Johann-Wichels-Weg gerufen. Hier hatten unbekannte Täter gleich drei Rasenmähroboter von einem Fußballplatz sowie von der umliegenden Rasenfläche gestohlen. Dank der eingebauten Technik konnten die Roboter bereits kurze Zeit später geortet, sichergestellt und wieder an den Besitzer ausgehändigt werden.

Jetzt können die Bremerhavener Ermittler in diesem Fall einen weiteren Erfolg vermelden: Ein Tatverdächtiger konnte bereits überführt, ein zweiter ermittelt werden.

Stefan Axmann, Leiter des hiesigen Amtes für Sport und Freizeit, sagte hierzu: "Wir sind sehr froh, dass unsere Mäher dank der schnellen Nachverfolgung durch die Polizei wieder zurück sind. Andernfalls wäre ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden zu beklagen, und die Sportplatzpflege auf der Anlage könnte nicht ausgeführt werden. Der ansässige Fußballverein, das Sportamt und die Polizei haben hier hervorragend zusammengearbeitet."

