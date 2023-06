POL-HAM: Kupferdieb auf Zechengelände gestellt

Hamm-Herringen (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag, 13. Juni, versucht, in eine Tankstelle an der Teutonenstraße einzubrechen. Gegen 0.30 Uhr hebelte der unbekannte Tatverdächtige zunächst eine Eistruhe auf, die sich auf dem Tankstellengelände befand und nahm rund 20 Pakete Eis heraus. Anschließend nahm er einen Sack Blumenerde an sich und verstaute diese neben dem Eis im Korb eines Fahrrades, das er bei sich ...

mehr