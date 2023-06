Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 13. Juni, versucht, in eine Tankstelle an der Teutonenstraße einzubrechen.

Gegen 0.30 Uhr hebelte der unbekannte Tatverdächtige zunächst eine Eistruhe auf, die sich auf dem Tankstellengelände befand und nahm rund 20 Pakete Eis heraus. Anschließend nahm er einen Sack Blumenerde an sich und verstaute diese neben dem Eis im Korb eines Fahrrades, das er bei sich hatte. Danach versuchte der Mann dann noch, die Eingangstür der Tankstelle aufzuhebeln, scheiterte jedoch.

Anhand von Videoaufzeichnung kann der Tatverdächtige beschrieben werden: Er ist geschätzt etwa 35 Jahre alt, schlank und trug eine dunkle Jacke. Außerdem war er mit einer Cappy bekleidet und hatte einen Rucksack bei sich.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

