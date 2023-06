Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamm wurde am Dienstag, 13. Juni, bei einem Alleinunfall auf der Soester Straße schwer verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Rad gegen 13.10 Uhr die Soester Straße in Richtung Süden. Als sie auf Höhe der Einmündung zum Dunantweg die dortigen Bahnschienen passierte, kam sie zu Fall. Die Verunfallte musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden.(lh)

