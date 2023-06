Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 87-Jährige verscheucht Trickdieb

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Seniorin hat am Montagmittag, 12. Juni, am Stephanusplatz den Diebstahl ihrer Handtasche verhindert.

Gegen 12 Uhr sprach ein unbekannter Mann die 87-Jährige an und fragte, ob sie Geld wechseln könne. Nachdem die Hammerin dies verneinte, ging der Mann zunächst davon.

Nur wenige Minuten später kehrte er allerdings zurück und beugte sich zu der Seniorin hinunter, die auf ihrem Rollator saß. Der Mann versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln und zeigte sich äußerst interessiert, was das Wechseln der Rollator-Reifen anging. Dabei stützte er sich auf einem Bein der 87-Jährigen ab. Als diese ihn bat, das zu unterlassen, zog der Mann an ihrer Handtasche und wollte diese stehlen. Die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig: Sie hielt die Tasche fest, woraufhin der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Süden flüchtete.

Laut Angaben der Frau ist der Unbekannte etwa 1,70 Meter groß, geschätzt zwischen 28 und 30 Jahre alt und schlank. Er trug ein blaues Hemd, eine weiße Hose und hat schwarzes Haar.

Hinweise zu dem Trickdieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell