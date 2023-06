Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit vier Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagmittag, 13. Juni, zu einem Unfall mit vier Beteiligten im Bremerhavener Ortsteil Dreibergen gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen mussten gegen 13.20 Uhr drei Fahrzeuge auf der Weserstraße in Höhe der Einmündung der Ringstraße verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte eine 27-jährige Paketdienstfahrerin mit ihrem Kleintransporter offenbar zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie mit ihrem Fahrzeug die anderen drei aufeinander. Dabei wurden drei Personen in den haltenden Autos leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen der Feuerwehr in Bremerhavener Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und regelte den Verkehr.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell